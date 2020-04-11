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Первый случай коронавируса выявили в Ненецком автономном округе

В Ненецком автономном округе зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте администрации округа.

Заболевание диагностировали у жителя Нарьян-Мара, который вернулся в регион из Санкт-Петербурга 9 апреля, говорится в сообщении. Отмечается, что результаты анализа направят в Москву для подтверждения диагноза.

Таким образом, Ненецкий автономный округ стал 83 из 85 российских регионов, где выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией. Заболевание не было подтверждено в республике Алтай и Чукотском автономном округе.

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Согласно последним данным, число заболевших коронавиурсом в России превысило 11, 9 тыс. человек, причем за сутки заболевание выявили еще у 1,7 тыс. пациентов. Большая часть случаев коронавируса приходится на Москву — там подтверждено более 7,8 тыс. заражений.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Ненецкий автономный округ
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