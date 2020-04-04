Попова назвала долю бессимптомных носителей коронавируса в России

Анна Попова (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Почти у четверти российских пациентов, у которых диагностировали коронавирус, заболевание протекает бессимптомно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«24,8% [из общего количества инфицированных] — люди, у которых не было никаких симптомов, но они носители», — сказала Попова. Несмотря на отсутствие симптомов, зараженный может передать вирус еще одному человеку, указала она, а пациент с ярко выраженными симптомами может заразить еще троих.

По словам Поповой, распространение вируса идет преимущественно капельным путем, с ним связаны 96% случаев. «И только 4 или 6% у разных исследователей — это воздушный путь», — пояснила она. Попова отметила, что на поверхностях вирус способен сохраняться в течение 72 часов.

Согласно данным на 4 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 4,7 тыс. За сутки было зафиксировано 582 новых случая, 434 из которых выявили в Москве.