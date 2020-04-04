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Пандемия коронавируса ,  
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Попова назвала долю бессимптомных носителей коронавируса в России

Анна Попова (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Почти у четверти российских пациентов, у которых диагностировали коронавирус, заболевание протекает бессимптомно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«24,8% [из общего количества инфицированных] — люди, у которых не было никаких симптомов, но они носители», — сказала Попова. Несмотря на отсутствие симптомов, зараженный может передать вирус еще одному человеку, указала она, а пациент с ярко выраженными симптомами может заразить еще троих.

По словам Поповой, распространение вируса идет преимущественно капельным путем, с ним связаны 96% случаев. «И только 4 или 6% у разных исследователей — это воздушный путь», — пояснила она. Попова отметила, что на поверхностях вирус способен сохраняться в течение 72 часов.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 апреля
Общество

Согласно данным на 4 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 4,7 тыс. За сутки было зафиксировано 582 новых случая, 434 из которых выявили в Москве.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, большая часть пациентов с коронавирусом в России заразились на территории страны, а число завозных случаев составило 808. Наибольшее количество заразившихся коронавирусом за рубежом россиян прибыли из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, симптомы
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