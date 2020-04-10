В Пятигорске арестовали захватившего заложников 9 апреля мужчину

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В Пятигорске суд арестовал мужчину, который захватил в заложники сестру и двоих ее детей, следует из сообщения на сайте регионального управления Следственного комитета.

«Он допрошен по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

О захвате заложников в Пятигорске 9 апреля сообщил на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Мужчина, приехавший к родственникам в Пятигорске из Москвы, взял в заложники свою сестру и двух ее несовершеннолетних детей.

В переговорах с полицией он выдвинул ряд требований, в том числе просил предоставить ему крупную сумму денег и возможность покинуть Россию. Вскоре его задержали, женщину и детей освободили. В результате инцидента никто не пострадал.