В Пятигорске мужчина захватил родных в заложники

В Пятигорске мужчина захватил в заложники сестру и ее детей, закрылся в квартире и потребовал крупную сумму денег. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, мужчина, по предварительным данным, состоит на учете в психо-неврологическом диспансере и постоянно в Ставрополье не проживает. «Не известно, вооружен или нет подозреваемый. Полиция сейчас ведет с ним переговоры», — описал губернатор ситуацию.

Владимиров сообщил, что выехал в Пятигорск для контроля ситуации.

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