В Москве оштрафовали еще пять нарушителей режима самоизоляции

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Суды в Москве оштрафовали еще пятерых человек, нарушивших режим самоизоляции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

По словам собеседника агентства, во всех случаях граждане находились на улице на расстоянии больше 100 м от дома без оснований, предусмотренных существующими нормами. Поэтому каждого из них оштрафовали на 15 тыс. руб.

По данным пресс-службы Мосгорсуда, одного из оштрафованных остановили сотрудники ГИБДД, когда он ехал на автомобиле. Он покинул дом без достаточных оснований, ехал на машине без номеров, хотя они были указаны в документах на транспортное средство, и игнорировал слова сотрудников полиции о необходимости соблюдать самоизоляцию. Свою вину он признал.

В рамках борьбы с распространением заболевания жителям столицы и области с 30 марта запретили выходить из дома. Исключение делается для похода за продуктами, в аптеку и обращения за медицинской помощью. Также разрешено выбросить мусор или выгулять домашнее животное на расстоянии не более 100 м от дома.