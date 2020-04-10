В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Калининградской области зарегистрировали первый случай смерти пациента с коронавирусом. Об этом сообщил глава области Антон Алиханов, передает «РБК Калининград».

Это был мужчина 1950 года рождения с подтвержденным коронавирусом, он умер от пневмонии.

Всего в регионе выявили 62 человека с подтвержденным коронавирусом, девять пациентов выздоровели.

10 апреля в Калининградской области продлили режим самоизоляции из-за коронавируса еще на неделю (ранее его срок был установлен до 12 апреля). Губернатор региона объяснил решение тем, что ситуация в области остается напряженной.