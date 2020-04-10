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Пандемия коронавируса ,  
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В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Калининградской области зарегистрировали первый случай смерти пациента с коронавирусом. Об этом сообщил глава области Антон Алиханов, передает «РБК Калининград».

Это был мужчина 1950 года рождения с подтвержденным коронавирусом, он умер от пневмонии.

Всего в регионе выявили 62 человека с подтвержденным коронавирусом, девять пациентов выздоровели.

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10 апреля в Калининградской области продлили режим самоизоляции из-за коронавируса еще на неделю (ранее его срок был установлен до 12 апреля). Губернатор региона объяснил решение тем, что ситуация в области остается напряженной.

Он также уточнил, что жители начали хуже выполнять предписания правительства, поэтому власти готовят изменения в порядок передвижения. Со вторника или среды для работников, которые не перешли на удаленный режим, введут обязательные справки.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Калиниградская область
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