Ульяновский оперштаб сообщил о заражении заболевших COVID-19 медсестрой

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В Ульяновской области все 34 новых зараженных коронавирусом контактировали с ранее инфицированной медсестрой. Об этом сообщает областной оперштаб.

В оперштабе уточнили, что речь идет о повторных положительных результатах тестов, о первичных положительных результатах было известно ранее. Все заболевшие находились под медицинским наблюдением.

Согласно информации регионального Минздрава, все 34 человека контактировали с медсестрой Карсунской районной больницы, которая 10 марта вернулась из ОАЭ без симптомов коронавируса и 13 марта приступила к работе, не сообщив, что уезжала за границу. По данным оперштаба, заболевшую медсестру уже выписали.

«У всех пациентов с положительным повторным результатом анализа на коронавирусную инфекцию состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Ранее оперштаб сообщил, что за сутки в Ульяновской области выявили 34 новых зараженных коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 40 человек, двое выздоровели.