Появилось видео поражающей надводную цель украинской ракеты «Нептун»

Испытания украинской противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун» прошли на полигоне Алибей в Одесской области. Видео испытаний было опубликовано в YouTube информационно-консалтинговым агентством Defense Express.

На кадрах можно увидеть, как производится запуск ракеты из наземной установки по морской цели. «Нептун» попал в установленную мишень — сеть, растянутую на лихтере длиной 38 м и шириной 11 м.

Комплексы «Нептун» разрабатывались украинским конструкторским бюро «Луч» с 2013 года на основе советской ракеты Х-35.

«Мы провели запуски первыми тремя изделиями, предназначенными для поражения цели. Стреляли на дистанцию около 100 км. Мы получили положительные результаты попадания», — заявил генеральный конструктор и гендиректор конструкторского бюро (ГосККБ) «Луч» Олег Коростелев.