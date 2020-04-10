Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 13:47
Декан экономфака МГУ заявил об угрозе усиления госкапитализма из-за COVID Общество, 15:01 Неужели правда: викторина о необычных опциях в машине Авто, 15:00 Хотим быть Google: как не нужно строить HR-бренд Pro, 14:59 Путин заявил о плане дальше обсуждать с Трампом нефть и борьбу с COVID-19 Политика, 14:54 Появилось видео поражающей надводную цель украинской ракеты «Нептун» Общество, 14:52 «Локомотив» договорился с футболистами о снижении зарплаты Спорт, 14:43 В Минкомсвязи заявили об отсутствии нарушений при слежке за заразившимися Общество, 14:43 Биткоин резко подешевел на 5%. Цена криптовалюты опустилась ниже $7000 Крипто, 14:42 Ретейлеры предупредили о росте цен у поставщиков продуктов Бизнес, 14:21 От перевала Дятлова до Несси: 5 загадок, которые никто не раскрыл Стиль, 14:17 Аршавин принял участие в акции по доставке продуктов болельщикам «Зенита» Спорт, 14:15 Кадыров извинился перед ингушами за «эти два слова» Политика, 14:10 Ректор МГУ сообщил о заражении нескольких сотрудников вуза коронавирусом Общество, 14:06 В Минздраве оценили влияние алкоголя на возможность заразиться COVID-19 Общество, 14:03
Новости без коронавируса ,  
0 

Появилось видео поражающей надводную цель украинской ракеты «Нептун»

Испытания украинской противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун» прошли на полигоне Алибей в Одесской области. Видео испытаний было опубликовано в YouTube информационно-консалтинговым агентством Defense Express.

На кадрах можно увидеть, как производится запуск ракеты из наземной установки по морской цели. «Нептун» попал в установленную мишень — сеть, растянутую на лихтере длиной 38 м и шириной 11 м.

Комплексы «Нептун» разрабатывались украинским конструкторским бюро «Луч» с 2013 года на основе советской ракеты Х-35.

«Мы провели запуски первыми тремя изделиями, предназначенными для поражения цели. Стреляли на дистанцию около 100 км. Мы получили положительные результаты попадания», — заявил генеральный конструктор и гендиректор конструкторского бюро (ГосККБ) «Луч» Олег Коростелев.

В апреле прошлого года советник президента Украины Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков заявил, что ракета «Нептун» может преодолеть 300 км и долететь до целей в Севастопольской бухте.

Теги: видео, испытания, ракета, Украина
Материалы по теме
КНДР подтвердила испытания новых тактических ракет
Политика
В Сеуле сообщили об испытании КНДР многозарядной пусковой установки
Политика
СМИ узнали о планах отправить новейшие ракетоносцы на Дальний Восток
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter