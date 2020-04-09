В Уральском федеральном округе умер первый пациент с COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) первый человек умер от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с болезнью в своем Telegram-канале.

Это был 47-летний мужчина, житель поселка Пангоды. Он заболел 30 марта и был госпитализирован в инфекционное отделение Надымской ЦРБ, где у него выявили заражение коронавирусом.

«7 апреля заболевший почувствовал себя хуже, для компенсации дыхательной недостаточности пациент был переведен на искусственную вентиляцию легких», — говорится в сообщении. Несмотря на усилия медиков, мужчина умер.

Смерть в ЯНАО стала первой смертью от COVID-19 в Уральском федеральном округе. Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены во всех регионах округа: