Пять человек пострадали при пожаре на нефтехимическом объекте под Самарой

Фото: Николай Титов / Global Look Press

Пять человек пострадали при пожаре на территории Новокуйбышевской нефтехимической компании в Самарской области, сообщили РБК в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС, угрозы распространения пожара нет, причины возгорания устанавливаются. По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 15:40 по местному времени (14:40 мск).

«РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС ранее передало, что горит установка в компрессорном зале машинного отделения, несущие конструкции не разрушились.

«На вспомогательном оборудовании АО «ННК» произошло возгорание нефтепродукта, в результате пострадали пять работников», — говорится в сообщении предприятия, поступившем в РБК. В компании отметили, что пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Сейчас идут работы по тушению огня, площадь пожара уточняется.