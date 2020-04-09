В работе «Яндекс.Почты» произошел сбой

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Пользователи «Яндекса» пожаловались на сбои в работе сервисов компании, в частности, почты. Сообщения об этом появились в Twitter, в них в том числе говорится о проблемах с отправлением писем.

В ответе службе поддержки компании на жалобы говорится, что с трудностями в работе с почтой столкнулось несколько клиентов. Представитель «Яндекса» подтвердил РБК факт сбоев. «У ряда пользователей возникают кратковременные трудности в работе с «Яндекс.Почтой». Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сообщили в компании.

По данным сервиса Downdetector, на неполадки пожаловались более тысячи пользователей. 81% из них сообщили о сбое в работе почты. Еще 18% сообщили о проблемах с доступом к сайту. Из карты сервиса следует, что в основном трудности наблюдались в России. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Челябинска.

6 апреля сбой произошел в работе «Яндекс.Такси», в основном это коснулось Москвы и Петербурга. В компании РБК рассказали, что проблема устранена, сервис работает в штатном режиме.