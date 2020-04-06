В работе сервиса «Яндекс.Такси» произошел сбой

Фото: Олег Яковлев / РБК

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. В компании РБК пояснили, что сбой произошел в работе «Яндекс.Такси».

«По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства», — сообщили в компании.

Согласно графику Downdetector, наибольшее число жалоб на работу сервисов «Яндекса» пользователи прислали в 19:20 мск. 85% из них сообщали о сложностях с работой сайта, еще 3% жаловались на проблемы с оплатой. Жалобы приходили от пользователей из России, проблемы наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

В прошлый раз о сбоях в работе «Яндекс.Такси» пользователи сообщали месяц назад, 6 марта. Тогда представители сервиса рекомендовали перезагрузить приложение для устранения неполадок.