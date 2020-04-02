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Пандемия коронавируса ,  
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Пастор из Брянска ответил на обвинения в заражении прихожан коронавирусом

Российская церковь христиан веры евангельской "Пробуждение", Брянск (Фото: сервис Google Street View)

Пастор российской церкви христиан веры евангельской «Пробуждение» в Брянске Михаил Бирюков назвал грубейшей клеветой информацию о том, что двое функционеров церкви заразили коронавирусом нескольких прихожан.

Ранее РЕН ТВ и Telegram-канал «Опер слил» сообщили, что в отношении двоих функционеров церкви «Пробуждение» возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). По их данным, церковные функционеры вернулись из Испании, нарушили выданное им постановление об изоляции и посетили богослужение в доме Бирюкова, где находились еще девять прихожан. После этого у вернувшихся домой жителей Брянска и еще нескольких членов церкви выявили COVID-19.

«Мама одного из членов нашей церкви, никакого отношения к церкви не имеющая, со своим сыном прилетела из Испании в Москву. Кто ее проверял, как проверял, неизвестно. Наш прихожанин поехал на машине встречать маму и брата, привез их в Брянск. Никаких предписаний, никаких запретов (на тот момент у вернувшихся из Испании родственников прихожанина. — РБК) не было. Являясь членом нашей церкви, в воскресенье он пришел на богослужение», — сообщил Бирюков.

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Пастор уточнил, что после богослужения он позвал прихожанина в баню. «Мы парились там с мужчинами, пили чай. Соответственно, это все контакт», — сказал он. По его словам, только спустя несколько дней маме прихожанина церкви дали предписание находиться в изоляции. «Нашему брату вообще не дали никакого предписания», — добавил он.

Позже Бирюков узнал, что у прихожанина и его матери подтвердился коронавирус. После этого прихожане и служители ушли в режим самоизоляции, богослужения начали проводить онлайн, у всех взяли анализы на COVID-19, отметил пастор. Примерно у 20 прихожан, а также у самого Бирюкова, подтвердился коронавирус.

«Я тоже оказался носителем, хотя у меня не было никаких симптомов, и сейчас я чувствую себя прекрасно. Среди прихожан нет людей в тяжелом состоянии. Только у одной женщины была пневмония, но сейчас она пошла на поправку, ходит, улыбается. А многие вообще не испытывают никаких симптомов», — объяснил он.

После этого случая прихожанам церкви начали поступать угрозы, добавил священнослужитель.

О возбуждении уголовного дела в отношении матери и сына в Брянске 31 марта сообщал областной оперативный штаб. Постановление о возбуждении дела опубликовал телеканал «Городской». В документе говорится, что 13 марта два человека прибыли из Испании в Москву, 14 марта приехали в Брянск. 16 марта им вручили постановление о том, что они должны соблюдать режим самоизоляции с 14 марта. Однако они проигнорировали документ, «в результате чего массово заразили» более чем четырех человек, уточняется в постановлении. Подлинность документа РБК подтвердили в пресс-службе областного управления МВД, отказавшись уточнить детали.

РБК направил запрос в пресс-службу УМВД по Брянской области.

В пресс-службе губернатора и правительства Брянской области РБК сообщили, что управление информационного обеспечения деятельности губернатора Брянской области и правительство региона не располагают информацией по этой ситуации.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: уголовное дело, Испания, Брянск, церковь, коронавирус, новости РБК
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