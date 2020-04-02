Пастор из Брянска ответил на обвинения в заражении прихожан коронавирусом

Российская церковь христиан веры евангельской "Пробуждение", Брянск (Фото: сервис Google Street View)

Пастор российской церкви христиан веры евангельской «Пробуждение» в Брянске Михаил Бирюков назвал грубейшей клеветой информацию о том, что двое функционеров церкви заразили коронавирусом нескольких прихожан.

Ранее РЕН ТВ и Telegram-канал «Опер слил» сообщили, что в отношении двоих функционеров церкви «Пробуждение» возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). По их данным, церковные функционеры вернулись из Испании, нарушили выданное им постановление об изоляции и посетили богослужение в доме Бирюкова, где находились еще девять прихожан. После этого у вернувшихся домой жителей Брянска и еще нескольких членов церкви выявили COVID-19.

«Мама одного из членов нашей церкви, никакого отношения к церкви не имеющая, со своим сыном прилетела из Испании в Москву. Кто ее проверял, как проверял, неизвестно. Наш прихожанин поехал на машине встречать маму и брата, привез их в Брянск. Никаких предписаний, никаких запретов (на тот момент у вернувшихся из Испании родственников прихожанина. — РБК) не было. Являясь членом нашей церкви, в воскресенье он пришел на богослужение», — сообщил Бирюков.

Пастор уточнил, что после богослужения он позвал прихожанина в баню. «Мы парились там с мужчинами, пили чай. Соответственно, это все контакт», — сказал он. По его словам, только спустя несколько дней маме прихожанина церкви дали предписание находиться в изоляции. «Нашему брату вообще не дали никакого предписания», — добавил он.