Кабмин утвердил перечень платных медуслуг для получения налогового вычета

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Кабмин утвердил новый перечень медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, по которым можно получить налоговый вычет. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В список вошли услуги, которые оказываются в рамках первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, а также в рамках специализированной медицинской помощи за исключением высокотехнологичной медпомощи, полученной в стационарных условиях и в условиях дневного стационара.

Согласно документу, в перечень платных медуслуг, за которые можно получить вычет, включена медицинская эвакуация и помощь скорой, в том числе, вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.

В список вошли услуги в рамках санаторно-курортного лечения, а также оказания паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях и на дому, также в стационаре. Исключение составляют услуги, включенные в перечень дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей.