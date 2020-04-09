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Кабмин утвердил перечень платных медуслуг для получения налогового вычета

Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

Кабмин утвердил новый перечень медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, по которым можно получить налоговый вычет. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В список вошли услуги, которые оказываются в рамках первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, а также в рамках специализированной медицинской помощи за исключением высокотехнологичной медпомощи, полученной в стационарных условиях и в условиях дневного стационара.

Согласно документу, в перечень платных медуслуг, за которые можно получить вычет, включена медицинская эвакуация и помощь скорой, в том числе, вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.

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В список вошли услуги в рамках санаторно-курортного лечения, а также оказания паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях и на дому, также в стационаре. Исключение составляют услуги, включенные в перечень дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей.

Из дорогостоящих видов лечения в документ вошли, в том числе, лечение врожденных или приобретенных дефектов зубов и зубных имплантантов. Кроме того, в перечень включили лечение бесплодия методом ЭКО и культивирования и внутриматочного введения эмбриона, а также оказание паллиативной медицинской помощи, при которой для поддержания функций организма человека необходимо использовать медизделия на дому.

Новое постановление вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Предыдущий список, принятый в 2001 году, признан устаревшим и недействительным. По сравнению с ним в новую редакцию, в частности, добавили получение налогового вычета за оказание услуг по медицинской эвакуации и паллиативной медицинской помощи, лечению бесплодия. В утративший силу перечень входило, в том числе, хирургическое лечение врожденных пороков развития, тяжелых форм болезней системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения и нервной системы, а также трансплантация органов, тканей и костного мозга.

Теги: налоговый вычет, кабмин
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