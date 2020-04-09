Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с иудейским праздником Песах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства указал, что в этот праздник последователи иудаизма обращаются к таким событиям библейской истории, как обретение свободы и достоинства.

Путин отметил важность того, что евреи чтут традиции и передают их из поколения в поколение, сохраняют приверженность нравственным ценностям, идеалам добра и справедливости. Он добавил, что помимо этого российские евреи активно участвуют в деятельности религиозных организаций, а также в культурной и общественной жизни государства.

«Отмечу значимый вклад еврейской общины в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога, в упрочение многовековой дружбы народов России», — подытожил Путин.