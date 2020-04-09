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Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с иудейским праздником Песах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства указал, что в этот праздник последователи иудаизма обращаются к таким событиям библейской истории, как обретение свободы и достоинства.

Путин отметил важность того, что евреи чтут традиции и передают их из поколения в поколение, сохраняют приверженность нравственным ценностям, идеалам добра и справедливости. Он добавил, что помимо этого российские евреи активно участвуют в деятельности религиозных организаций, а также в культурной и общественной жизни государства.

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«Отмечу значимый вклад еврейской общины в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога, в упрочение многовековой дружбы народов России», — подытожил Путин.

Песах — один из главных иудейских праздников, посвященный памяти исхода евреев из Египта. Он начался 8 апреля и продолжится до 16 апреля.

В конце марта пресс-секретарь главного раввина России Берла Лазара Гершон Коган рассказал РБК, что в связи с эпидемией коронавируса синагоги в стране закрыли на карантин. Он отмечал, что они вряд ли откроются к Песаху. Коган сообщил, что в связи с этим евреи будут молиться дома и отмечать праздник в кругу семьи и близких друзей.

Теги: Владимир Путин, праздник, поздравление
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