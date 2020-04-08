Фото: МЧС России

Пассажирский поезд Воронеж — Москва загорелся на 196-м километре у станции Дягилево города Рязани. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«По предварительной информации, произошло короткое замыкание электропроводки, поврежден вагон на площади 3 кв. м. Эвакуированы семь человек. В тушении участвовали два пожарных расчета», — добавили в пресс-службе.



В ГУ МЧС по Рязанской области отметили, что задержки движения поездов и пострадавших в результате пожара нет.



Ранее, 6 апреля, на улице Дубравная на северо-западе Москвы загорелся металлический ангар. Площадь возгорания составила 300 кв. м. В результате пожара один человек погиб.