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Под Рязанью загорелся пассажирский поезд Воронеж — Москва

Фото: МЧС России

Пассажирский поезд Воронеж — Москва загорелся на 196-м километре у станции Дягилево города Рязани. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«По предварительной информации, произошло короткое замыкание электропроводки, поврежден вагон на площади 3 кв. м. Эвакуированы семь человек. В тушении участвовали два пожарных расчета», — добавили в пресс-службе.

В ГУ МЧС по Рязанской области отметили, что задержки движения поездов и пострадавших в результате пожара нет.

Ранее, 6 апреля, на улице Дубравная на северо-западе Москвы загорелся металлический ангар. Площадь возгорания составила 300 кв. м. В результате пожара один человек погиб.

Теги: новости РБК, пожар, поезд
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