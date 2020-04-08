Генпрокуратура признала Джеймстаунский фонд нежелательной организацией

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Генпрокуратура России признала нежелательной американскую неправительственную организацию «Джеймстаунский фонд» (The Jamestown foundation). Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ведомство пришло к заключению, что деятельность фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. «Усилия экспертов и аналитиков фонда направлены на разжигание этносепаратизма в национальных республиках Российской Федерации и пропаганду отделения некоторых территорий нашей страны», — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, организация проявляет «повышенное внимание» организации к регионам Северного Кавказа, где для нагнетания националистических настроений использует «черкесскую» тематику, и целенаправленно продвигает идею изменения территориального устройства России.

Свое решение прокуратура направила на рассмотрение в Минюст, который вынесет решение о том, нужно ли вносить фонд в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Джеймстаунский фонд был основан в 1984 году в Вашингтоне американским адвокатом Уильямом Геймером. Изначально организация создавалась для работы с перебежчиками из СССР.

Как сообщается на сайте организации, фонд Джеймстауна распространял информацию о закрытых тоталитарных обществах Восточной Европы и Советского Союза. Миссия организации заключалась в информировании и просвещении политического сообщества о событиях и тенденциях, стратегически и тактически важных для Соединенных Штатов. Основателем и президентом фонда является Глен Ховард.

В 2003 году в руководящий совет фонда вошли бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский и бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси.