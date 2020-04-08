Путин заявил о праве регионов распределять средства на борьбу с COVID-19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Регионы России могут самостоятельно распределять бюджетные средства на борьбу с коронавирусом в зависимости от проблем, которые лучше видны на местах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов Федерации. Трансляцию вел РБК.

Наделить субъекты Федерации таким правом Путин поручил министру финансов России Антону Силуанову. Он также поставил задачу всем российским регионам нарастить ресурсы и возможности медучреждений.

«Предоставляя такую свободу маневра, будем и строго спрашивать, оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений», — отметил глава государства.

Правительство России ранее направило регионам 33,4 млрд руб. на подготовку медучреждений к борьбе с коронавирусной инфекцией. Данные средства из резервного фонда пойдут на обеспечение больниц системой централизованного снабжения кислородом и подготовку учреждений для лечения по профилям анестезиология, реаниматология и пульмонология.