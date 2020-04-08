В Пермском крае умер третий пациент с коронавирусом

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Пермском крае умер третий человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пермский оперштаб по нераспространению коронавирусной инфекции «Стоп коронавирус. Пермь» в Telegram-канале.

Согласно сообщению, утром 8 апреля скончался 71-летний мужчина с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями — сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца.

Таким образом, общее число умерших жителей региона с коронавирусной инфекцией увеличилось до трех. Всего, по последним данным, в Пермском крае выявлено 32 случая заражения COVID-19, из которых 23 пациента проходят лечение, шесть человек выздоровели.

Как уточняет «РБК Пермь», всего в специализированных медучреждениях лечение проходят 50 человек — помимо 23 пациентов с коронавирусом под медицинским наблюдением находятся 27 человек с признаками ОРВИ и пневмонии, которые ожидают результаты анализов на COVID-19.