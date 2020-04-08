В Иркутской области умер второй пациент с коронавирусом

В Иркутской области скончался второй пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального Минздрава.

Всего в Иркутской области было зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом. Из них 12 человек находятся на лечении, в том числе у одного пациента состояние оценивается как тяжелое. Также в регионе находятся три человека с подозрением на инфекцию.

Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона, умерший — мужчина 88 лет. Он находился в тяжелом состоянии, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также к него наблюдались сопутствующие патологические заболевания.

Первый пациент с диагностированным коронавирусом умер в Иркутской области 6 апреля. 62-летний мужчина с коронавирусной инфекцией скончался в областной инфекционной больнице.