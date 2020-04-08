«Связной» сообщил о 20-кратном росте спроса на устройства для умного дома

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В первом квартале 2020 года спрос на гаджеты для «умного дома» вырос более чем в 20 раз. Об этом говорится в сообщении компании «Связной», поступившем в РБК.

С января по март продажи устройств для «умного дома» в «Связном» выросли в 23 раза в натуральном выражении и в 33 раза в денежном.

В течение первых трех месяцев этого года россияне чаще всего покупали «умные розетки» — на них приходится четверть от всех продаж гаджетов для «умного дома». Высокий спрос отмечен также на «умные лампы» и центры управления «умным домом». Эти устройства подорожали до 1840 руб. — на 62% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

«Умные колонки» стали покупать в семь раз чаще. Лидирующее положение в этом сегменте заняли «Яндекс.Станции» — на них приходится более 90% продаж. В топ-3 самых популярных устройств для «умного дома» во версии «Связного» вошли «умная розетка» от «Яндекса», «умный ИК-пульт» от этой же компании и набор Xiaomi Mi Smart SensorSet.