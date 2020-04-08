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«Связной» сообщил о 20-кратном росте спроса на устройства для умного дома

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В первом квартале 2020 года спрос на гаджеты для «умного дома» вырос более чем в 20 раз. Об этом говорится в сообщении компании «Связной», поступившем в РБК.

С января по март продажи устройств для «умного дома» в «Связном» выросли в 23 раза в натуральном выражении и в 33 раза в денежном.

В течение первых трех месяцев этого года россияне чаще всего покупали «умные розетки» — на них приходится четверть от всех продаж гаджетов для «умного дома». Высокий спрос отмечен также на «умные лампы» и центры управления «умным домом». Эти устройства подорожали до 1840 руб. — на 62% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

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«Умные колонки» стали покупать в семь раз чаще. Лидирующее положение в этом сегменте заняли «Яндекс.Станции» — на них приходится более 90% продаж. В топ-3 самых популярных устройств для «умного дома» во версии «Связного» вошли «умная розетка» от «Яндекса», «умный ИК-пульт» от этой же компании и набор Xiaomi Mi Smart SensorSet.

По мнению вице-президента по продажам компании «Связной» Давида Борзилова, стремительный рост спроса на гаджеты связан «как с потребностью людей в ресурсоэффективности, так и с появлением новых решений и игроков».

По данным аналитиков из компании Just AI, которая занимается разработками разговорного искусственного интеллекта, объем рынка «умных колонок» в России к ноябрю 2019 года составлял $33 млн.

Эксперты подсчитали, что по итогам прошлого года в стране должно быть продано 320 тыс. «умных колонок» с голосовым помощником «Алиса». 68% из них приходится на собственные продукты разработчика «Яндекса», еще 32% — на колонки с голосовым помощником «Алиса», которые производят партнеры компании.

Теги: «Связной», умный дом, гаджеты
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