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Депутат Пушкина попросила Лаврова помочь вернуть россиян из Нью-Йорка

Оксана Пушкина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой оказать содействие в возвращении граждан России из Нью-Йорка. Копия письма депутата главе МИД есть у РБК.

В документе говорится, что несколько россиян из-за распоряжения российского правительства о прекращении авиасообщения на протяжении длительного времени остаются на территории США в условиях. «угрожающих их жизни и здоровью», без средств и доступа к надлежащей медицинской помощи.

Пушкина также просит министерство проинформировать ее о результатах работы по оказанию помощи другим российским гражданам, застрявшим в Соединенных Штатах.

РБК направил запрос в пресс-службу МИДа России.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в своем Twitter письмо на имя главы Минкомсвязи Максима Шадаева с просьбой организовать бесплатное международное телефонное соединение и возможность отправки смс-сообщений для 30 тыс. граждан России, оставшихся за границей. По его словам, у россиян в этих условиях элементарно нет денег на связь.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

С 3 на 4 апреля Россия прекратила авиасообщение с зарубежными странами для вывоза россиян и иностранцев. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что временное ограничение связано с намерением властей сформировать списки россиян, которые хотели бы вернуться на родину.
 

Теги: США, Оксана Пушкина, Сергей Лавров, новости РБК, пандемия
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