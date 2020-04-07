Депутат Пушкина попросила Лаврова помочь вернуть россиян из Нью-Йорка

Оксана Пушкина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой оказать содействие в возвращении граждан России из Нью-Йорка. Копия письма депутата главе МИД есть у РБК.

В документе говорится, что несколько россиян из-за распоряжения российского правительства о прекращении авиасообщения на протяжении длительного времени остаются на территории США в условиях. «угрожающих их жизни и здоровью», без средств и доступа к надлежащей медицинской помощи.

Пушкина также просит министерство проинформировать ее о результатах работы по оказанию помощи другим российским гражданам, застрявшим в Соединенных Штатах.

РБК направил запрос в пресс-службу МИДа России.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в своем Twitter письмо на имя главы Минкомсвязи Максима Шадаева с просьбой организовать бесплатное международное телефонное соединение и возможность отправки смс-сообщений для 30 тыс. граждан России, оставшихся за границей. По его словам, у россиян в этих условиях элементарно нет денег на связь.