Росстат зафиксировал продолжение естественной убыли населения России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Число смертей в России по-прежнему превышает число рождений, следует из данных Росстата. За январь—февраль 2020 года в стране умерло 307,3 тыс. человек, а родилось — только 227,2 тыс. Таким образом, естественная убыль населения России составила 80,1 тыс. человек, или 3,4 на каждую тысячу человек.

Аналогичный относительный показатель (3,4 на 1 тыс.) был зафиксирован Росстатом и по итогам января—февраля 2019 года. Однако в абсолютных числах естественная убыль населения немного замедлилась — за первые два месяца прошлого года она составила 81,9 тыс. Снижение естественной убыли произошло несмотря на сокращение рождаемости (с 239 тыс.), так как число умерших сократилось сильнее (было 320,9 тыс.).

Наиболее распространенной причиной смерти россиян в январе—феврале 2020 года Росстат назвал болезни системы кровообращения, их жертвами стали почти 145 тыс. человек (47% от общего числа смертей).

За 2019 год население России, несмотря на приток мигрантов, сократилось на 35 тыс. 622 человека (на 0,02%).