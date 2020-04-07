В Москве за сутки выявили почти 700 случаев заражения коронавирусом

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За минувшие сутки в Москве коронавирус подтвердили еще у 697 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Всего в России число новых зафиксированных случаев составило 1154. Общее число заболевших достигло 7497 человек.

В Москве из больниц за сутки были выписаны 16 пациентов, которые выздоровели от коронавируса, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 222, — отметила она. Всего в России, согласно данным оперштаба, за сутки поправились 88 пациентов, у которых ранее подтвердили коронавирус.