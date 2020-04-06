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В Новгородской области умер первый больной с коронавирусом

Андрей Никитин (Фото: gubernovgorod / instagram.com)

Пациент с коронавирусом умер в Новгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин на своей странице в Instagram.

По его словам, заболевший перенес инсульт. «У него был ряд сопутствующих заболеваний. Коронавирус наложился на все эти проблемы», — сказал губернатор.

Никитин отметил, что окончательно причины смерти будут известны во вторник, 7 апреля. Он рассказал, что пациент заразился от одного из родственников, который приехал из соседнего региона.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на 10:30 мск, в Новгородской области зарегистрировали пять случаев заражения и ни одного летального исхода.

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За минувшие сутки в России выявили 954 случая заражения коронавирусом. В общей сложности число заболевших СOVID-19 достигло 6343 человек. Новые случаи заражения были выявлены в 49 регионах страны. Наибольшее количество зараженных коронавирусом по-прежнему зафиксировано в Москве — 591 случай. Всего число погибших от вируса по стране достигло 50 человек. 

По данным ВОЗ, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,2 млн человек. 

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: Новгородская область, коронавирус, смерть
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