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Кадыров пообещал поощрить избившего нарушителя карантина силовика

Рамзан Кадыров (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил сотрудника правоохранительных органов города Аргун за применение силы по отношению к мужчине, который неоднократно нарушал условия карантина в городе, и обещал поощрить его. Об этом он заявил в прямом эфире в своем Instagram. Видео сохранилось в публикации «Комсомольской правды — Ставрополь и СКФО».

«Я изначально был недоволен, что сотрудник [правоохранительных органов] ударил этого безумца, но я, наоборот, поощрю его. Потому что, если один раз его [нарушителя карантина] предупредили, второй раз предупредили, третий раз зачем он выходит? Нам не хочется жить, что ли?» — заявил на кадрах Кадыров.

Глава Чечни также добавил, что намерен принять жесткие меры в отношении нарушителей карантина, «бить их дубинками» и «сажать их в тюрьму или подвал», чтобы защитить свой народ.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю главы Чечни.

Ранее чеченский телеканал «Грозный» опубликовал сюжет с мужчиной, который нарушил карантин, и показал в эфире видео, на котором видно, как силовики грубо его толкают и наносят ему удары ногами. Видеоролик, о котором идет речь, ранее распространился в соцсетях. На кадрах видно, как мужчину ведут сотрудники правоохранительных органов, мужчину подталкивают в спину. Кроме того, один из правоохранителей пнул его по ногам, после чего его примеру последовал еще один мужчина.

В сюжете говорится, что фигурировавший на видео мужчина трижды нарушал режим самоизоляции. Он уезжал от дома на автомобиле, объясняя такой шаг остановившим его сотрудникам полиции необходимостью посетить аптеку. Ведущий репортажа отмечает, ближайшая аптека находилась рядом с домом нарушителя.

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Заместитель начальника полиции по оперативной работе отдела МВД Умар Джабраилов в эфире «Грозного» заявил, что по данному факту будет проводиться служебная проверка, а сотрудник, применивший силу к нарушителю, будет наказан.

Накануне, 5 апреля, Кадыров поручил председателю парламента Чечни, руководителю оперативного штаба Магомеду Даудову наказать нарушителей по всей строгости закона.

С 5 апреля в Чечне полностью закрыли границы республики и ввела режим самоизоляции для борьбы с коронавирусом. Также Кадыров ввел запрет выходить на улицу в период с 20:00 до 8:00.

Теги: Рамзан Кадыров, поощрение, силовики, карантин, нарушение, новости РБК
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