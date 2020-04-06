Кадыров пообещал поощрить избившего нарушителя карантина силовика

Рамзан Кадыров (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил сотрудника правоохранительных органов города Аргун за применение силы по отношению к мужчине, который неоднократно нарушал условия карантина в городе, и обещал поощрить его. Об этом он заявил в прямом эфире в своем Instagram. Видео сохранилось в публикации «Комсомольской правды — Ставрополь и СКФО».

«Я изначально был недоволен, что сотрудник [правоохранительных органов] ударил этого безумца, но я, наоборот, поощрю его. Потому что, если один раз его [нарушителя карантина] предупредили, второй раз предупредили, третий раз зачем он выходит? Нам не хочется жить, что ли?» — заявил на кадрах Кадыров.

Глава Чечни также добавил, что намерен принять жесткие меры в отношении нарушителей карантина, «бить их дубинками» и «сажать их в тюрьму или подвал», чтобы защитить свой народ.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю главы Чечни.

Ранее чеченский телеканал «Грозный» опубликовал сюжет с мужчиной, который нарушил карантин, и показал в эфире видео, на котором видно, как силовики грубо его толкают и наносят ему удары ногами. Видеоролик, о котором идет речь, ранее распространился в соцсетях. На кадрах видно, как мужчину ведут сотрудники правоохранительных органов, мужчину подталкивают в спину. Кроме того, один из правоохранителей пнул его по ногам, после чего его примеру последовал еще один мужчина.