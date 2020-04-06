Гидрометцентр предупредил о заморозках в регионах России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 76,41 (-1,33) Quote, 12:50
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 82,63 (-3,1) Quote, 12:50
Под кредитные каникулы не попадут две трети ипотечных займов Финансы, 17:35 «Машины продали, но как выдать — не знаем». Авторынок в обмороке Авто, 17:28 Как добиться отсрочки арендных платежей из-за пандемии Pro, 17:28 Потребители в России назвали ожидаемые сроки окончания пандемии COVID-19 Общество, 17:23 Глава Минздрава заявил о естественном происхождении коронавируса COVID-19 Общество, 17:23 Власти Карелии отказались снимать ограничения на продажу алкоголя Общество, 17:16 «Хуже, чем в 2008 году». Спасут ли в кризис доллар и биткоин? Крипто, 17:14 Что станет с экономикой и обществом после нынешнего кризиса Экономика инноваций, 17:12  В Кремле попросили не звать пожилых на празднования дня Победы 9 мая Общество, 17:07 Глава СБР представил возможный формат чемпионата России по биатлону Спорт, 17:05 Футбольная ассоциация Англии оценила ущерб от пандемии Спорт, 17:04 Российский миллиардер предложил обнулить подоходный налог для бедных Бизнес, 16:57 Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом Общество, 16:56 Не зарекайтесь: почему законодательство о банкротстве нужно знать всем Pro, 16:54 
Общество ,  
0 

Гидрометцентр предупредил о заморозках в регионах России

Кострома (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

В некоторых российских регионах на этой неделе ожидаются заморозки, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В связи с тем, что погодой будет управлять антициклон и на восточной периферии этого антициклона — вторжение холодных воздушных масс, в большом количестве субъектов России будут отрицательные значения [температуры]», — сказал синоптик.

По его словам, в ближайшую ночь в Подмосковье ожидается от минус 3 до минус 8 градусов. Такие же температуры прогнозируются в Костромской, Рязанской и Владимирской областях.

Вильфанд назвал сроки возвращения 20-градусного тепла в Россию
Общество

«Это ведь не заморозки, а вполне такие легкие морозы. Тамбовская, Воронежская, Брянская области — везде прогнозируется температура ниже ноля. Но наиболее заметное похолодание скажется на Приволжском федеральном округе», — отметил он. По словам Вильфанда, там повсеместно ожидаются ночные температуры ниже ноля, а в ночь на среду — до минус 10.

Кроме того, легкие заморозки от минус 1 до минус 4 градусов прогнозируются и в Южном федеральном округе. В Адыгее будет до минус 3, а в Волгоградской области — минус 4 градуса. «Это все связано с тем, что холодные воздушные массы будут быстро опускаться по восточной периферии антициклона и создавать такую погоду», — пояснил Вильфанд.

В конце марта Вильфанд говорил, что теплая погода с температурой выше 20 градусов установится в России в июне—июле. Однако, по его словам, отдельные теплые дни уже были на юге России в начале марта. Так, в Краснодаре фиксировали температуру на уровне плюс 23 градуса, в Симферополе — плюс 25.

Теги: Гидрометцентр, холод, мороз, погода, заморозки, новости РБК
Материалы по теме
Синоптики пообещали москвичам дождь и порывистый ветер
Общество
Вильфанд назвал сроки возвращения 20-градусного тепла в Россию
Общество
Вильфанд назвал несерьезными разговоры о связи погоды с пандемией
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter