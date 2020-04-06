Гидрометцентр предупредил о заморозках в регионах России

Кострома (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

В некоторых российских регионах на этой неделе ожидаются заморозки, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В связи с тем, что погодой будет управлять антициклон и на восточной периферии этого антициклона — вторжение холодных воздушных масс, в большом количестве субъектов России будут отрицательные значения [температуры]», — сказал синоптик.

По его словам, в ближайшую ночь в Подмосковье ожидается от минус 3 до минус 8 градусов. Такие же температуры прогнозируются в Костромской, Рязанской и Владимирской областях.

«Это ведь не заморозки, а вполне такие легкие морозы. Тамбовская, Воронежская, Брянская области — везде прогнозируется температура ниже ноля. Но наиболее заметное похолодание скажется на Приволжском федеральном округе», — отметил он. По словам Вильфанда, там повсеместно ожидаются ночные температуры ниже ноля, а в ночь на среду — до минус 10.