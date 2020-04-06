Врачи раскритиковали измерение температуры водителей на Крымском мосту

Температуру у въезжающих на Крымский мост водителей на карантинном блокпосту измеряют на запястье. По мнению медиков, этот метод может часто давать ошибочные результаты

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Со 2 апреля при въезде на Крымский мост работает карантинный блокпост, на котором измеряют температуру у всех водителей и пассажиров, едущих в Крым. Работу карантинного блокпоста показали в сюжете телеканала «Россия 1», на записи видно, что электронный градусник прикладывают к запястью водителей.

Такой метод измерения недостоверен и может искажать сведения о состоянии здоровья, заявил РБК доктор медицинских наук, профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Александр Журавлев.

«Искажение температуры может быть очень серьезным, когда она снимается с запястья или со лба. Чтобы точно измерить температуру, нужно чтобы человек не менее пятнадцати минут находился в помещении с температурой воздуха 20-22 градуса. Когда человек входит в помещение с улицы, получаются другие результаты. Если водитель выставил руку из окна, потому что ему жарко, это отразится на температуре в зоне запястья», — сказал он.

Когда измеряют температуру на запястье, как это было в сюжете на Крымском мосту, вздрагиваешь, скептичен разработчик термографов, основатель компании «Иртис» Михаил Щербаков.

«Руками двигал человек? Был он на улице или в тепле? Одет ли он в одну кофту, пиджак, рубашку — все это влияет на разнообразие температуры», — заметил он, подчеркнув, что «запястье может не давать ничего в плане информативности, не стоит измерять температуру на запястье».

Журавлев считает, что для правильного измерения температуры ученые должны составить единое руководство, которым смогут пользоваться медработники.