Роскачество определило лучшие в России мессенджеры

Роскачество исследовало наиболее популярные в России мобильные мессенджеры и составило рейтинг лучших приложений по совокупности различных критериев. Результаты проверки опубликованы на официальном сайте организации.

В исследование не вошел мессенджер Telegram из-за ограничений со стороны Роскомнадзора. Также не стали объектами испытаний корпоративные мессенджеры и приложения, которые предназначены для финансовых транзакций.

Всего эксперты проанализировали 49 наиболее популярных приложений для переписки в российском сегменте AppStore и Google Play.

Для того, чтобы определить лучшие мессенджеры, в Роскачестве выделили 68 критериев, среди которых такие как функциональность, функции и свойства переписки, в том числе наличие защищенного сквозного шифрования, возможность аудио- и видеозвонков, производительность, удобство пользования, наличие десктопной и веб-версии, возможность перенесения чатов на другие устройства, и другие.

По совокупности критериев лучшими мессенджерами для iOS стали WhatsApp, Viber и Skype, худшими — Instagram, Hangouts и Kik. На системе Android лучшими в Роскачестве признали WhatsApp, Viber и Threema, худшими — также Instagram, Hangouts и Kik.