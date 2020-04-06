В Томской области частично обрушилась стена больницы

В городе Северск Томской области обрушилась часть стены клинической больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача медучреждения Александра Маевского.

По словам главврача, обрушилась наружная кирпичная часть фронтона над входом в корпус терапевтического отделения, которая выступала над фасадом здания. В результате инцидента никто не пострадал.

Маевский добавил, что инженеры уже провели осмотр здания и заявили об отсутствии опасности дальнейшего обрушения. Причина инцидента выясняется, заказана экспертиза несущих конструкций. При этом больница продолжает прием пациентов.

Здание было построено в 1956 году. Ремонт в нем проводился только изнутри, кроме того, в 2009-м отремонтировали кровлю.