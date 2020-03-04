СК начал проверку обрушения стены жилого дома в Самаре

Следственный комитет по Самарской области начал доследственную проверку в связи с обрушением стены жилого дома в столице региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего, уточняет количество пострадавших и причины обрушения.

По уточненным данным ГУ МЧС по Самарской области, инцидент произошел 3 марта в 20:07 по местному времени (19:07 мск) на улице Арцыбушевская, 126. Стена второго этажа двухэтажного жилого дома упала на стоящий рядом одноэтажный дом. Обрушение произошло в связи с ветхостью конструкции. Пострадала женщина 1965 года рождения, которая была госпитализирована. Еще восемь человек было эвакуировано.

Ранее сообщалось, что стена обрушилась из-за взрыва газового оборудования, из-за чего пострадали семь человек, в том числе трое детей. Позже в разговоре с РБК представители регионального главка МЧС уточнили, что стена упала из-за ветхости - дом был построен в 1917 году.