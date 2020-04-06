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Эпидемиолог назвал единственный эффективный способ борьбы с COVID-2019

Самым эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции является вакцина. Об этом в эфире передачи «Жить Здорово!» сообщил заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов. Запись передачи доступна на Youtube.

«Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту», — сказал Горелов. По его словам, вакцинация «подарила человечеству 25 лет жизни».

Горелов отметил, что несмотря на то, что ученые по всему миру работают над созданием вакцины от коронавируса, ее разработка осложняется отсутствием лабораторных животных, чувствительных к коронавирусу.«Это отодвигает сроки появления вакцины», — указал он.

В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях
Общество

По словам генерального директора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, тесты вакцины от коронавируса на людях могут начаться в России уже в июне текущего года. Максютов уточнил, что российские специалисты  уже провели испытания прототипов вакцин на мышах и хорьках.
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: вакцина, коронавирус
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