Эпидемиолог назвал единственный эффективный способ борьбы с COVID-2019

Самым эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции является вакцина. Об этом в эфире передачи «Жить Здорово!» сообщил заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов. Запись передачи доступна на Youtube.

«Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту», — сказал Горелов. По его словам, вакцинация «подарила человечеству 25 лет жизни».

Горелов отметил, что несмотря на то, что ученые по всему миру работают над созданием вакцины от коронавируса, ее разработка осложняется отсутствием лабораторных животных, чувствительных к коронавирусу.«Это отодвигает сроки появления вакцины», — указал он.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли

Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее