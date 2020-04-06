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Роскачество увидело проблемы с долей жира в сыре «Российский»

Некоторые производители сыра «Российский» указывают в маркировке завышенный показатель жирности продукта. К такому выводу пришли специалисты Роскачества, которые исследовали семь торговых марок сыра. Результаты исследования поступили в РБК.

Эксперты, в частности, проанализировали продукты марок Valio, «Луговая свежесть», «Сыробогатов», «Вкусвилл», «Каждый день», Laimе и «Город сыра». Сыры изучили на содержание потенциально вредных веществ, антибиотиков и растительных жиров, специалисты также проверили достоверность информации о пищевой ценности.

По итогам исследования было установлено, что ни один из исследуемых сыров не содержит антибиотики, тяжелые металлы и растительные жиры. Кроме того, у всех выдержан срок созревания.

При этом некоторые производители указывают неточные данные о жирности продукта, выяснили специалисты. Так, у сыра марки «Каждый день» она составляет 48,7% при заявленных 50%, а у «Вкусвилла» — 46,57% вместо тех же 50%. Кроме того, в последнем содержится больше белка, чем указано в маркировке, сообщили в Роскачестве.

В целом все исследованные марки значительно улучшили качество за три года, когда проводилось предыдущее исследование сыра «Российский», заключили в организации.

Роскачество нашло сахар и консерванты в томатном соке
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Ранее Роскачество провело исследование восстановленного томатного сока. Специалисты проверили 39 торговых марок и в четырех обнаружили добавленный сахар, который не был указан в составе. В соках еще шести производителей было добавлено больше воды, чем предусматривает регламент, установили эксперты.

Теги: Роскачество, сыр
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