На Барбадосе зафиксировали первую смерть от коронавируса
На островном государстве Барбадос умер первый пациент, у которого диагностировали коронавирус. Об этом сообщает информационная служба правительства страны.
От вызванных заболеванием осложнений умер 81-летний местный житель, говорится в сообщении. Отмечается, что он также страдал диабетом.
По данным министерства здравоохранения, в конце марта мужчина вернулся в Барбадос из Великобритании. Заболевание также подтвердилось у его 83-летней жены.
Общее число случаев заражения коронавирусом на Барбадосе составляет 56 человек. Шесть пациентов уже выздоровели.