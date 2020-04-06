На Барбадосе зафиксировали первую смерть от коронавируса

На островном государстве Барбадос умер первый пациент, у которого диагностировали коронавирус. Об этом сообщает информационная служба правительства страны.

От вызванных заболеванием осложнений умер 81-летний местный житель, говорится в сообщении. Отмечается, что он также страдал диабетом.

По данным министерства здравоохранения, в конце марта мужчина вернулся в Барбадос из Великобритании. Заболевание также подтвердилось у его 83-летней жены.

Общее число случаев заражения коронавирусом на Барбадосе составляет 56 человек. Шесть пациентов уже выздоровели.