Пандемия коронавируса , 05 апр, 21:18
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В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса
Главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране число госпитализированных с коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии.
Количество жертв COVID-19 выросло на 525 и приблизилось к 16 тыс. человек. Как отмечает газета, в последний раз рост жертв вируса меньше 600 за сутки регистрировался 19 марта — до начала эпидемии.
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru