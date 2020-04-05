В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса

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Главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране число госпитализированных с коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии.

Количество жертв COVID-19 выросло на 525 и приблизилось к 16 тыс. человек. Как отмечает газета, в последний раз рост жертв вируса меньше 600 за сутки регистрировался 19 марта — до начала эпидемии.