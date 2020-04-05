Власти Москвы дополнительно закупят продукты для бездомных

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Московский департамент соцзащиты населения выделил дополнительные средства на закупку еды для бездомных людей из-за всеобщей самоизоляции на фоне коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что департамент приступил к раздаче еды для бездомных. Ежедневно получить ее можно в пункте оказания срочной социальной помощи, который работает в Центре социальной адаптации им. Е.П. Глинки. Ранее в пункте оказания срочной помощи функционировали некоммерческие организации.

У обратившихся за помощью измеряют температуру. Также соблюдаются другие меры предосторожности и профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором.

В Москве и Московской области до 1 мая действует режим обязательной всеобщей самоизоляции. Дом разрешается покидать только при необходимости похода за продуктами и лекарствами, а также для выгула собак или неотложной поездки на работу.

За сутки в России заразились коронавирусом 658 человек. Новые случаи заражения выявили в 14 регионах. В Москве за сутки выявлено 536 случаев заражения COVID-19, еще два человека умерли. В общей сложности коронавирус подтвердился в 79 из 85 регионов России. Всего в стране 5389 зараженных, умерли 45 человек.