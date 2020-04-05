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В Колумбии при взрыве шахты погибли 11 человек

Днем в субботу, 4 апреля, в центральной части Колумбии произошел взрыв на угольной шахте, в результате которого погибли 11 человек. Об этом сообщает журнал Semana.

Инцидент произошел около полудня по местному времени на шахте Веракрус, расположенной в деревне Пуэбло Вьеха в Кукунубе, департамент Кундинамарка. Четверо шахтеров оказались в ловушке после взрыва, но позже их спасли. Отмечается, что никто из них серьезно ен пострадал.

В ходе спасательной операции были обнаружены тела 11 горняков. По предварительной версии причиной взрыва стало скопление метана в выработке.

Позже губернатор Кундинамарки Николас Гарсия Бустос в Twitter опубликовал видеозапись с места взрыва, на которой видно, как над угольной разработкой поднимается огромный столб пыли.

По словам мэра Кукунубы Хосе Бенито Мартинеса, несмотря на карантин из-за коронавируса, работники на шахте Веракрус имели разрешение работать. Позже стало известно, что взрывы произошли еще в двух шахтах.

В середине декабря 2019 года в Китае из-за выброса газа на угольной шахте в юго-западной части страны погибли 14 человек. Всего под землей во время инцидента находились 23 горняка. Семерым из них удалось выбраться на поверхность, еще двое оказалась заблокированы в шахте.

Теги: взрыв, шахта, Колумбия
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