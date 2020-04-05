В Колумбии при взрыве шахты погибли 11 человек

Днем в субботу, 4 апреля, в центральной части Колумбии произошел взрыв на угольной шахте, в результате которого погибли 11 человек. Об этом сообщает журнал Semana.

Инцидент произошел около полудня по местному времени на шахте Веракрус, расположенной в деревне Пуэбло Вьеха в Кукунубе, департамент Кундинамарка. Четверо шахтеров оказались в ловушке после взрыва, но позже их спасли. Отмечается, что никто из них серьезно ен пострадал.

В ходе спасательной операции были обнаружены тела 11 горняков. По предварительной версии причиной взрыва стало скопление метана в выработке.

Позже губернатор Кундинамарки Николас Гарсия Бустос в Twitter опубликовал видеозапись с места взрыва, на которой видно, как над угольной разработкой поднимается огромный столб пыли.