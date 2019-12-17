В Китае после выброса газа на шахте погибли 14 человек

В Китае после выброса газа на шахте погибли 14 человек

В угольной шахте на юго-западе Китая произошел выброс газа, в результате происшествия погибли 14 горняков, еще двое оказались заблокированы под землей, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Авария в шахте «Гуанлун» произошла около 1:30 (20:30 мск 16 декабря). Во время происшествия под землей находились 23 рабочих, семи из которых удалось выбраться на поверхность.

Сейчас на месте происшествия продолжаются спасательные работы, выясняется причина случившегося.

В конце октября в провинции Сычуань на юго-западе Китая во время работ по укреплению потолка произошло обрушение шахты, в результате которого семь человек оказались под завалами. Как сообщал Business Standard, тогда погибли четыре человека, двое пропали без вести.



