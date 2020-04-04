Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников Общество, 13:35 Попова заявила о развитии ситуации с вирусом по оптимистичному сценарию Общество, 13:10 УЕФА пригрозил бельгийским клубам исключением из Лиги чемпионов Спорт, 13:07 В НАК сообщили о предотвращении теракта в Мурманске Общество, 13:01 Ответственность вместо прав: привела ли пандемия к федерализации России Мнение, 13:00 Дефолт 1998 года: что происходило с машинами и ценами Авто, 12:59 Российский врач сравнил коронавирус и атипичную пневмонию по летальности Общество, 12:39 Овечкин и бывшие футболисты сборной России снялись в новом клипе Бузовой Спорт, 12:31 Главный нарколог Минздрава предложил ограничить продажу крепкого алкоголя Общество, 12:19 Звездные флешмобы: как селебрити помогают бороться с коронавирусом Стиль, 12:17 В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях Общество, 12:06 Самообучение на карантине: что почитать, чему научиться и где «побывать» Экономика образования, 12:04  Тренды коронавируса: что происходит в мире вокруг пандемии Экономика инноваций, 11:59  В России выявили рекордное число умерших от коронавируса за сутки Общество, 11:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

Российский врач сравнил коронавирус и атипичную пневмонию по летальности

Александр Семенов (Фото: pasteurorg.ru)

Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов заявил, что вирус атипичной пневмонии хуже коронавируса по показателю летальности. Об этом он сообщил в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на «России 1».

«По показателю летальности [что] вирус ближневосточного респираторного синдрома, так называемый MERS, что вирус атипичной пневмонии, SARS, — они были гораздо летальнее, чем нынешняя COVID-19», — сказал он.

Семенов отметил, что пока что эпидемия коронавируса не закончилась, поэтому окончательные выводы можно будет сделать позже.

Российский врач в Италии объяснил легкомыслием большое число жертв вируса
Общество

Александр Семенов вместе с группой российских специалистов работает в Италии, в городе Бергамо. Накануне он рассказал телеканалу РБК, что тяжелая ситуация сложилась в Ломбардии из-за того, что власти долго не хотели вводить ограничительные мероприятия. По его словам, итальянские врачи упустили момент, когда инфекция начала стремительно распространяться в регионе.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 3 апреля, число зараженных коронавирусом в мире превысило 972 тыс. человек, более 50 тыс. умерли. В Италии зарегистрировали почти 14 тыс. летальных случаев, свыше 115 тыс. человек заболели.

Согласно данным Университета Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек. В Италии свыше 119 тыс. заболели и более 14,6 тыс. умерли. В США число случаев заражения превысило 278 тыс. человек, более 7 тыс. умерли. По данным оперштаба по борьбе с распространением инфекции, в России зарегистрировали 4731 случай заболевания, 43 человека скончались.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: врач, пневмония, коронавирус
Материалы по теме
Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом
Политика
Российский врач в Италии объяснил легкомыслием большое число жертв вируса
Общество
В России выявили рекордное число умерших от коронавируса за сутки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter