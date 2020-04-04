Российский врач сравнил коронавирус и атипичную пневмонию по летальности

Александр Семенов (Фото: pasteurorg.ru)

Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов заявил, что вирус атипичной пневмонии хуже коронавируса по показателю летальности. Об этом он сообщил в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на «России 1».

«По показателю летальности [что] вирус ближневосточного респираторного синдрома, так называемый MERS, что вирус атипичной пневмонии, SARS, — они были гораздо летальнее, чем нынешняя COVID-19», — сказал он.

Семенов отметил, что пока что эпидемия коронавируса не закончилась, поэтому окончательные выводы можно будет сделать позже.

Александр Семенов вместе с группой российских специалистов работает в Италии, в городе Бергамо. Накануне он рассказал телеканалу РБК, что тяжелая ситуация сложилась в Ломбардии из-за того, что власти долго не хотели вводить ограничительные мероприятия. По его словам, итальянские врачи упустили момент, когда инфекция начала стремительно распространяться в регионе.