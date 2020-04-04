В Туле сообщили о смерти вылечившейся от коронавируса 93-летней женщины

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Жительница Тулы в возрасте 93 лет скончалась от хронического заболевания. Она прошла курс лечения от коронавируса и готовилась к выписке, сообщается на сайте правительства Тульской области.

В пресс-службе рассказали, что женщина прошла комплексную интенсивную терапию, и повторный тест на вирус оказался отрицательным. «Но она скончалась от хронического заболевания сердечно-сосудистой системы», — сказали в правительстве.

По данным на 3 апреля, в регионе зафиксировали 17 случаев заражения коронавирусом, 13 пациентов продолжают лечиться в медучреждениях. Агентство отмечает, что семь человек заразились после контакта с заболевшими.

Помимо этого три человека выздоровели и выписались, еще 43 пациента с подозрением на инфекцию госпитализировали. Всего под наблюдением в регионе находятся 1545 человек.