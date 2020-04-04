Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
В России выявили рекордное число умерших от коронавируса за сутки Общество, 11:59 СМИ узнали об изменении возрастного лимита для футболистов на Олимпиаде Спорт, 11:55 Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+ Экономика, 11:44 В Туле сообщили о смерти вылечившейся от коронавируса 93-летней женщины Общество, 11:30 В США объяснили покупку попавшего под санкции медицинского оборудования Политика, 11:24 В России за сутки коронавирусом заразились 582 человека Общество, 11:18 Отец Нурмагомедова оценил финансовое состояние спортсмена Спорт, 11:05 Правительство выделило ₽242 млн волонтерам-медикам Общество, 10:58 В Москве за сутки выявили 434 заболевших коронавирусом Общество, 10:51 Число заболевших коронавирусом на Украине превысило 1000 человек Общество, 10:44 Тренер Макгрегора исключил участие бойца в поединке вместо Нурмагомедова Спорт, 10:39 В ВЭФ оценили изменения в мировой экономике из-за пандемии Экономика, 10:34 Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков Общество, 10:19 Производители предупредили о рисках нехватки бытовой техники из-за вируса Технологии и медиа, 10:06
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Туле сообщили о смерти вылечившейся от коронавируса 93-летней женщины

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Жительница Тулы в возрасте 93 лет скончалась от хронического заболевания. Она прошла курс лечения от коронавируса и готовилась к выписке, сообщается на сайте правительства Тульской области.

В пресс-службе рассказали, что женщина прошла комплексную интенсивную терапию, и повторный тест на вирус оказался отрицательным. «Но она скончалась от хронического заболевания сердечно-сосудистой системы», — сказали в правительстве.

По данным на 3 апреля, в регионе зафиксировали 17 случаев заражения коронавирусом, 13 пациентов продолжают лечиться в медучреждениях. Агентство отмечает, что семь человек заразились после контакта с заболевшими.

Кабмин распределил между регионами 10,2 млрд руб. на доплаты медикам
Общество

Помимо этого три человека выздоровели и выписались, еще 43 пациента с подозрением на инфекцию госпитализировали. Всего под наблюдением в регионе находятся 1545 человек.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил до 12 апреля ограничения на работу предприятий в регионе, а также ресторанов, торговых центров и парков.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: Тула, коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 апреля
Общество
Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков
Общество
В Москве за сутки выявили 434 заболевших коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter