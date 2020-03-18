Полицейские пострадали в ДТП на востоке Москвы

В Москве произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных органах. «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах также пишет об аварии с полицейской машиной.

По данным агентств, инцидент произошел на бульваре Маршала Рокоссовского в восточной части столицы. По данным ТАСС, полицейский автомобиль со включенной сиреной проехал перекресток на красный сигнал светофора, где столкнулся с внедорожником.

В итоге пострадали четыре человека, двое из которых — сотрудники полиции. Еще двое получивших травмы находились во внедорожнике. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

«РИА Новости» сообщает о том, что предварительно пострадали три сотрудника органов внутренних дел. Машина принадлежала ОМВД по району «Богородское».

1 марта в Москве произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Она столкнулась с легковушкой на Варшавском шоссе и перевернулась. В результате аварии пострадали два человека.