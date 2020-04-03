В США умер трехкратный обладатель премии «Грэмми» Билл Уизерс
В Лос-Анджелесе на 82-м году жизни умер трехкратный обладатель «Грэмми», американский соул-певец Билл Уизерс, передает Associated Press со ссылкой на семью музыканта.
Исполнитель умер от сердечных осложнений 30 марта.
Уизерс — автор песен Lean on Me, Lovely Day и Ain’t No Sunshine. Композиция Lean on Me исполнялась во время инаугураций Барака Обамы и Билла Клинтона. Она также входит вместе с Ain’t No Sunshine в список 500 величайших песен всех времен, составленный американским музыкальным журналом Rolling Stone. Композиция Уизерса Live at Carnegie Hall в 1973 году вошла в список 50 лучших концертных альбомов всех времен Rolling Stone.