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В США умер трехкратный обладатель премии «Грэмми» Билл Уизерс

Билл Уиезрс (Фото: Reed Saxon / AP)

В Лос-Анджелесе на 82-м году жизни умер трехкратный обладатель «Грэмми», американский соул-певец Билл Уизерс, передает Associated Press со ссылкой на семью музыканта.

Исполнитель умер от сердечных осложнений 30 марта.

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Уизерс — автор песен Lean on Me, Lovely Day и Ain’t No Sunshine. Композиция Lean on Me исполнялась во время инаугураций Барака Обамы и Билла Клинтона. Она также входит вместе с Ain’t No Sunshine в список 500 величайших песен всех времен, составленный американским музыкальным журналом Rolling Stone. Композиция Уизерса Live at Carnegie Hall в 1973 году вошла в список 50 лучших концертных альбомов всех времен Rolling Stone.

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Свой первый альбом Just As I Am певец выпустил в 1971 году по контракту с Sussex Records. Он получил премии «Грэмми» за песни Ain’t No Sunshine в 1971-м, за Just the Two Of Us в 1981-м и за Lean on Me в 1987 году.

В 2015 году Уизерс введен в Зал и музей славы рок-н-ролла США.

Теги: США, соул-певец
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