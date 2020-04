В США умер трехкратный обладатель премии «Грэмми» Билл Уизерс

Свой первый альбом Just As I Am певец выпустил в 1971 году по контракту с Sussex Records. Он получил премии «Грэмми» за песни Ain’t No Sunshine в 1971-м, за Just the Two Of Us в 1981-м и за Lean on Me в 1987 году.

В 2015 году Уизерс введен в Зал и музей славы рок-н-ролла США.