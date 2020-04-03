Кремль назвал условие отмены режима самоизоляции

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Режим самоизоляции для граждан в России отменят, когда угроза распространения коронавирусной инфекции будет сведена к минимуму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент», — добавил он.

Песков также напомнил, что главы регионов России могут самостоятельно регулировать параметры режима самоизоляции, определяя, какие предприятия могут работать в это время, а какие нет.

Накануне, 2 апреля, президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 30 апреля с сохранением зарплат из-за пандемии коронавируса.