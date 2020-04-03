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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль назвал условие отмены режима самоизоляции

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Режим самоизоляции для граждан в России отменят, когда угроза распространения коронавирусной инфекции будет сведена к минимуму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент», — добавил он.

Песков также напомнил, что главы регионов России могут самостоятельно регулировать параметры режима самоизоляции, определяя, какие предприятия могут работать в это время, а какие нет.

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Накануне, 2 апреля, президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 30 апреля с сохранением зарплат из-за пандемии коронавируса.

Он пояснил, что введение нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля позволило выиграть время для мобилизации всех органов власти и наращивания ресурсов системы здравоохранения, однако пик эпидемии еще не пройден.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Дмитрий Песков, коронавирус
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