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В Гидрометцентре предупредили о перепадах температуры в Москве

Роман Вильфанд (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

В начале следующей недели в Москве ночи будут прохладными, а дневные температуры довольно высокими. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, связано это с антициклоном, в котором преобладают нисходящие движения, препятствующие развитию облаков.

«Ночью всегда земля отдает свое тепло, накопленное за день и, не встречая встречного излучения со стороны водяного пара, со стороны водяных облаков, это тепло уходит ввысь, ничем не сдерживаемое, поэтому температура достаточно низкая. А днем, в апреле, уже солнечные лучи насыщенны энергией, они интенсивно прогревают подстилающую поверхность. Потому происходит заметное повышение температуры», — пояснил он.

По его словам, этот процесс влияет на амплитуду температуры, поэтому ночью холодно, а днем — тепло. «При облачной погоде вот этой амплитуды нет, суточный ход небольшой, потому что ночью облака препятствуют охлаждению подстилающей поверхности, а днем облака не пропускают солнечные лучи. Поэтому температура не повышается так интенсивно, как если бы облаков не было», — отметил он.

В понедельник, 6 апреля, ночные температуры будут отрицательными: минус 1–3 градуса в городе, по Московской области — до минус 6 градусов. Днем в области ожидают до плюс 10 градусов.

«Во вторник температура ночная от минус 2 градусов до плюс 2 градусов, а днем уже плюс 10–12 градусов, по области — от плюс 9 градусов до плюс 14 градусов. В среду до плюс 5 градусов ночью, а в дневные часы до плюс 15 градусов по области», — добавил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре пообещали россиянам апрель с суточной температурой выше нормы. Как уточнил Вильфанд, превышение нормы уже не будет столь значительным, как в прошлые месяцы. «Погода в целом будет неоднородной. Явного равномерного повышения температуры не будет, обязательно будут волны холода», — сказал он.

Теги: погода, Гидрометцентр, Роман Вильфанд, новости РБК
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