На главу «Альянса врачей» составили протокол за нарушение режима изоляции
Анастасия Васильева
(Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)
Полицейские составили два административных протокола на главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, сообщил РБК пресс-секретарь профсоюза Иван Коновалов.
По его словам, один из них составлен за нарушение режима самоизоляции (ст. 20.6.1 КоАП), а второй — за неподчинение законным требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).
Коновалов сообщил, что Васильева находится в ОВД Окуловского района Новгородской области. «Мы с юристом и с оператором находимся прямо напротив дверей, ждем», — добавил он.
2 апреля Васильеву задержали в городе Окуловка, куда она приехала вместе с членами профсоюза, чтобы передать местным медикам средства индивидуальной защиты от коронавируса, сообщала организация в Twitter.
По словам пресс-секретаря профсоюза врачей, Васильева находится в ОВД уже более 9 часов.
РБК направил запрос в УМВД России по Новгородской области.
30 марта губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал дополнения к указу о противодействии распространению коронавирусной инфекции. В частности, там говорится о введении режима пребывания дома с 31 марта по 5 апреля для всех категорий граждан, «за исключением медиков, граждан, занятых на непрерывных производствах и в социально значимых организациях. Все остальные жители области могут выходить из дома лишь в крайних случаях — в магазин, больницу, а также для выгула домашних животных не далее, чем за 100 метров от места проживания.
Также глава региона дал поручение в течение следующей недели проработать вопрос электронной регистрации выхода из дома граждан, находящихся в режиме самоизоляции, и принять меры по ограничению движения иногороднего транспорта.
24 марта Анастасия Васильева заявила о проверке полиции из-за снятого ей ролика о коронавирусе. По ее словам, полиция попросила ее предоставить объяснительную, после того как Федеральное агентство новостей (ФАН) обратилось с требованием в полицию о проведении проверки записанного Васильевой видеообращения к медикам, мобилизованным на борьбу «якобы с внебольничной пневмонией».
В своем обращении Васильева отмечала, что внебольничная пневмония разбушевалась в России как раз в то время, когда во всем мире «бушует новый коронавирус», а врачей «заставляют скрывать реальную ситуацию».
«РИА ФАН» было создано в 2014 году. Согласно расследованию РБК, агентство является частью «фабрики медиа», объединяющей 16 порталов. Они связаны друг с другом либо общим адресом, либо общим руководителем, либо уникальным идентификатором сервисов Google. Совокупная аудитория «фабрики медиа» на февраль 2017 года насчитывала 36 млн человек, аудитория ФАН — 11 млн. Данные порталы связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, находящимся в санкционном списке США за связь с «фабрикой троллей», которую американские власти подозревают в попытках вмешаться в выборы.