На главу «Альянса врачей» составили протокол за нарушение режима изоляции

Анастасия Васильева (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Полицейские составили два административных протокола на главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, сообщил РБК пресс-секретарь профсоюза Иван Коновалов.

По его словам, один из них составлен за нарушение режима самоизоляции (ст. 20.6.1 КоАП), а второй — за неподчинение законным требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

Коновалов сообщил, что Васильева находится в ОВД Окуловского района Новгородской области. «Мы с юристом и с оператором находимся прямо напротив дверей, ждем», — добавил он.

2 апреля Васильеву задержали в городе Окуловка, куда она приехала вместе с членами профсоюза, чтобы передать местным медикам средства индивидуальной защиты от коронавируса, сообщала организация в Twitter.

По словам пресс-секретаря профсоюза врачей, Васильева находится в ОВД уже более 9 часов.