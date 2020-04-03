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В Приморье под автомобилем обрушился мост

Фото: ДПС контроль 125rus / Youtube

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства. Уточняется, что мост находится на 55-м км трассы Артем — Находка.

«Обрушение произошло, предположительно, после проезда грузовой машины», — говорится в сообщении. При этом указывается, что ранее мост признали аварийным и ввели ограничение для проезда большегрузов.

После обрушения движение перекрыли, к месту выехали специалисты по ремонту дорог, сообщили в региональном правительстве. Сейчас машины объезжают аварийный участок через Партизанск.

Местный портал VL.ru, в свою очередь, пишет, что мост обрушился, когда по нему ехал автомобиль Toyota Prius. По информации портала, в результате обрушения никто не погиб, о травмах пассажиров также не сообщается. О том, что на мосту в этот момент был легковой автомобиль, также сообщает «Восток Медиа». Издания также опубликовали фото с места событий.

На сайте правительства области говорится, что в результате происшествия никто не пострадал.

В Иркутской области под грузовиком обрушился мост
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В декабре прошлого года в Иркутской области обрушился автомобильный мост через реку Макаровка. Мост не выдержал грузовик, полуприцеп которого весил 60 т. О пострадавших не сообщалось.

Теги: мост, Приморье
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