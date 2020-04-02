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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге закрыли роддом после обнаружения COVID-19 у беременной

В Санкт-Петербурге родильный дом № 16 остановил прием новых пациентов из-за заболевания одной из рожениц коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает петербургская редакция газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на городской комитет здравоохранения.

О том, что роддом во Фрунзенском районе Петербурга временно приостановил прием, также пишет «Фонтанка», ссылаясь на представителей медучреждения.

COVID-19 был выявлен у молодой женщины, которая находилась на 28-й неделе беременности. Ее перевели в инфекционную больницу имени Боткина и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Петербурге три больницы остановили прием пациентов из-за COVID-19
Общество

Из-за этого случая роддом приостановил прием новых пациентов, а контактный медицинский персонал изолируют в отделениях.

«Выписка мам с детьми продолжает осуществляться, однако они обязаны соблюдать режим изоляции в домашних условиях», — цитирует «Фонтанка» сообщение горздрава.

Власти добавили, что всех медиков и пациентов протестируют на коронавирус.

Ранее 1 апреля три петербургских больницы уже остановили прием новых больных из-за того, что у пациентов нашли коронавирус. Речь идет об Александровской и Введенской больницах, а также о больнице Святого Георгия.

Пациентов из этих медучреждений запрещено выписывать и переводить в другие клиники без угрозы их жизни.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Кроме того, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, местную жительницу оштрафовали за нарушение карантина. Женщина 22 марта вернулась из Турции и была обязана находится на самоизоляции в течение 14 дней. Однако уже 24 марта она на собственной машине поехала за продуктами. Суд назначил ей штраф в 500 руб.

Теги: Санкт-Петербург, роддом, коронавирус, новости РБК
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