В Петербурге закрыли роддом после обнаружения COVID-19 у беременной

В Санкт-Петербурге родильный дом № 16 остановил прием новых пациентов из-за заболевания одной из рожениц коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает петербургская редакция газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на городской комитет здравоохранения.

О том, что роддом во Фрунзенском районе Петербурга временно приостановил прием, также пишет «Фонтанка», ссылаясь на представителей медучреждения.

COVID-19 был выявлен у молодой женщины, которая находилась на 28-й неделе беременности. Ее перевели в инфекционную больницу имени Боткина и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Из-за этого случая роддом приостановил прием новых пациентов, а контактный медицинский персонал изолируют в отделениях.