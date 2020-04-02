РБК проведет трансляцию конференции «Как компаниям пережить весну-2020»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Трансляция конференции «Как компаниям пережить весну-2020» начнется 3 апреля в 10 утра на проекте «РБК Pro». Среди выступающих — представители Минфина, ФНС и ФСС. Они расскажут об антикризисных мерах, запланированных властями. Конференция, организованная медиагруппой «Актион-МЦФЭР», открывается завтра, 3 апреля, в 10 утра, ее трансляция будет доступна по этой ссылке.

Среди выступающих ожидаются:

Олег Хороший, начальник отдела налогообложения прибыли организаций департамента налоговой и таможенной политики Минфина;

Татьяна Лотоцкая, первый заместитель председателя Фонда социального страхования;

Алексей Касянюк, начальник управления камерального контроля ФНС;

Павел Ивченков, общественный уполномоченный по вопросам банкротства при уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве;

Иван Шкловец, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости.

Спикеры конференции расскажут, в частности, как в налоговом учете обосновать расходы на защиту от коронавируса, а также какие компании могут рассчитывать на поддержку государства, в частности на налоговые каникулы. Программа мероприятия затронет актуальные аспекты работы следующих бухгалтеров, кадровиков, юристов и финансовых директоров.