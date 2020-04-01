В Якутии абоненты «Ростелекома» лишились связи из-за перерезанного кабеля

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В Якутии неизвестные вырезали магистральный кабель «Ростелекома», лишив связи абонентов республики. Об этом РБК рассказали в пресс-службе провайдера.



Инцидент произошел 1 апреля в 8 км от города Алдан. Из-за случившегося абонентов временно перевели на резервный канал связи. В пресс-службе добавили, что аварийная бригада оперативно выехала на место повреждения и в 18:30 по якутскому времени (12:30 мск) связь была восстановлена.

«Своими действиями злоумышленники лишили связи жителей Якутии в непростое время, когда многие горожане остаются дома, в том числе дистанционно работают», — отметили в «Ростелекоме».

Там также попросили свидетелей произошедшего передать информацию в правоохранительные органы.