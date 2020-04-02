В Бурятии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло до 30

(Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бурятии выросло за сутки 30 человек. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.

«В Республике Бурятия на 2 апреля 2020 года зарегистрировано 30 лабораторно подтвержденных в федеральном бюджетном учреждении науки «Вектор» случаев заражения COVID-19», — говорится в сообщении. По состоянию на 1 апреля коронавирус в Бурятии был лабораторно подтвержден у 25 человек.

В настоящее время круг контактных лиц, за которыми наблюдают врачи, составляет 1007 человек. Все были обследованы в лаборатории. Подозрение на коронавирус выявили у шестерых граждан. Их анализы направили в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора города Новосибирска».

По состоянию на 8:00 (03:00 мск) 2 апреля в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы находятся 77 человек. За весь период госпитализация потребовалась 134 больным с респираторными симптомами. Все заболевшие были обследованы в лаборатории. Выписались 57 человек.

Первые два случая заражения коронавирусом в Бурятии выявили 26 марта. Обоих пациентов госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу.